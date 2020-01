Il Savoia ha diffuso un comunicato per rispondere alle vicende che hanno messo in discussione l’assenza di Padulano, calciatore del Marsala, nella sfida contro gli oplontini:

“L’U.S. Savoia 1908, in riferimento all’indecoroso siparietto inscenato dai giornalisti/corrispondenti dell’emittente Gold78 nel corso della puntata di Diretta Stadio di domenica 26 gennaio, respinge con forza le insinuazioni dagli stessi avanzate circa la mancata presenza nella distinta del Marsala del calciatore Fabio Padulano – circostanza peraltro completamente falsa, dal momento che lo stesso è altresì subentrato in corso di gara – lasciando sottendere l’esistenza di un disegno volto a indirizzare in qualche modo l’esito della partita a causa delle origini oplontine del calciatore.