Anche l’Hellas Verona stacca il pass per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. La formazione di Marco Baroni ha liquidato senza grossi affanni l’Ascoli: 3-1 il risultato finale. Scaligeri avanti già dopo 2 minuti di gara con Mboula, poi il pareggio ospite firmato da Forte. Allo scadere del primo tempo l’Hellas si riporta in vantaggio con Dawidowicz mentre Djuric in avvio di secondo tempo chiude il discorso.