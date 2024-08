Coppa Italia: il Brescia batte 3-1 il Venezia e passa il turno

Termina 3-1 il match di Coppa Italia tra Brescia e Venezia. Le rondinelle si sono imposte grazie ai gol di Borrelli e doppietta di Olzer. Per i lagunari a segno Idzes.

Al 4’ calcio di punizione dalla trequarti sinistra per il Venezia. Pierini per Andersen, palla a Duncan la cui conclusione, dalla distanza, viene deviata di poco in corner da Lezzerini. Al 7’ cade a terra dopo uno scontro Galazzi, gioco fermo per qualche istante. Al 13’ grande azione del Venezia: palla di Idzes per Gytkjaer, il quale da fuori area carica il destro e colpisce il palo. Dalla successiva ripartenza, il vantaggio dei padroni di casa: cross di Bisoli per Borrelli che, di testa, insacca. 1-0. Al 19’ tiro centrale dal limite dell’area di Gytkjaer, parato. Al 24’ calcio di punizione dalla trequarti centrale per il Venezia: dopo una serie di passaggi ultimo tocco di Duncan dalla distanza, Lezzerini si tuffa sul fianco destro e fa sua la sfera. Al 25’ cooling break. Al 32’ proteste del Brescia per un presunto fallo in area di rigore. Tre minuti dopo un altro tiro da fuori area di Duncan, palla altissima sopra la traversa. Tiro-cross di Sagrado dalla destra al 38’, che si spegne sul fondo. Altro cooling break al 41’. Borrelli tenta la conclusione personale da posizione difficile, palla che si spegne di molto a lato della porta difesa da Joronen, tutto questo allo scadere del tempo regolamentare. Sono 4 i minuti di recupero nella prima frazione di gioco. Al secondo minuto, dagli sviluppi di un corner calciato da Pierini, spizzata di testa di Sverko dal centro dell’area di rigore, palla abbondantemente a lato. Occasione per gli arancioneroverdi un giro di lancette dopo: assist di Svoboda per Sagrado che si avventa sulla sfera e, di destro, punta alla porta con un tiro centrale, Lezzerini in tuffo respinge. Si va negli spogliatoi sul punteggio di 1-0.

Nella ripresa, esordisce in prima squadra lagunare El Haddad. Ma dopo appena 16 secondi dal fischio d’inizio del secondo tempo, raddoppia il Brescia, con Olzer di sinistro da centro area, su assist di Bisoli. 2-0. Gli ospiti provano a reagire, due minuti dopo infatti El Haddad, su cross di Sverko, calcia un pallone a campanile, non s’intendono i difensori del Brescia, Lezzerini esce dai pali e per un soffio non viene beffato. Colpo di testa di Gytkjaer su traversone di Zampano, palla di poco a lato del palo. Tutto questo al 55’. Bertagnoli, al 60’, sciupa un pallone che gli viene servito sulla sinistra dell’area piccola. Al 65’ Candela, appena entrato, fa partire un cross per Gytkjaer il quale, da posizione centrale, impatta di testa mandando la palla di poco a lato del secondo palo. Cooling break al 71’. Calcio d’angolo per gli arancioneroverdi al 76’: dalla bandierina Svoboda calcia alto. Pochi secondi dopo ci prova il Brescia, con Juric dal limite dell’area su assist di Dickmann, para Joronen. Altro tentativo del Brescia, all’80’, con Corrado servito da Jallow, pallone in corner. All’81’ bel tiro di Crnigoj, su assist di El Haddad, deviato in angolo da Lezzerini. Dagli sviluppi del corner, Dickmann sfiora l’autogoal. Raddoppio personale di Olzer all’82’, il quale lascia sul posto Svoboda e, con una staffilata dal centro dell’area, sigla il 3-0. Il Venezia accorcia le distanze all’89’ con Idzes, che di testa insacca dagli sviluppi di un calcio d’angolo, su cross di El Haddad. 3-1. Sono 6 i minuti di recupero nella seconda frazione di gioco. Al 94’ tentativo di Sverko, Lezzerini è reattivo. Brescia-Venezia termina 3-1.