Coppa Italia, Fontana: «Il Napoli ha una squadra molto più forte, ed è la favorita sul Palermo»

Il doppio ex di Napoli e Palermo, Alberto Fontana, ha parlato ai microfoni di 1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio parlando in merito al match di Coppa Italia:

Il Palermo potrà mettere in difficoltà il Napoli? «Col fatto che si potranno schierare le seconde linee, c’è possibilità di giocare per chi in campionato non ha trovato spazio. Fatto sta però che il Napoli ha una squadra molto più forte, ed è la favorita per la partita di domani. La Coppa Italia è un obiettivo per il Napoli: vincere questa competizione potrà dare entusiasmo alla piazza, e rinnovato prestigio».