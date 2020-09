La Coppa Italia ha finalmente il suo tabellone, infatti oggi si sono svolti i sorteggi. Nella parte alta i possibili quarti potrebbero essere Atalanta–Lazio e Napoli–Roma. Nella parte bassa invece Inter–Milan e Sassuolo–Juventus.Di seguito tutti i match e in alto il tabellone completo:

Primo Turno -> squadra da affrontare al Secondo Turno

Pontedera vs Arezzo -> Cremonese

Carrarese vs Ambrosiana -> Venezia

Catania vs SN Notaresco -> Pescara

Monopoli vs Modena -> Reggiana

Alessandria vs Samb -> Cosenza

Renate vs Avellino -> Empoli

Novara vs Gelbison Vallo Lucania -> Cittadella

Piacenza vs Teramo -> Reggina

Livorno vs Pro Patria -> Vicenza

Padova vs Breno -> Frosinone

Feralpisalò vs Pineto -> Lecce

Ternana vs AlbinoLeffe -> Virtus Entella

Juve Stabia vs Tritium -> Pisa

Bari vs Trastevere -> SPAL

Carpi vs Casarano -> Pordenone

Potenza vs Triestina -> Monza

Sudtirol vs Sassari Calcio Latte Dolce -> Salernitana

Catanzaro vs Virtus Francavilla -> ChievoVerona



Secondo turno

Perugia vs Ascoli

Trapani vs Brescia