Coppa Italia: domina l’Atalanta, Cesena sconfitto 6-1 ed eliminato

Tutto troppo facile per l’Atalanta di Gasperini. I bergamaschi dominano il Cesena e si qualificano per i quarti di finale di Coppa Italia. Dopo 4 minuti è già 1-0: Zappacosta riceve il pallone in area di rigore, salta secco Adamo e poi conclude in porta da distanza ravvicinata. All’8′ il raddoppio, triangolo tra de Ketelaere e Retegui, col belga che poi calcia con il destro dal limite senza dare scampo al portiere avversario. Samardzic al 27′ e De Ketelaere al 35′ siglano le due reti che permettono all’Atalanta di chiudere il primo tempo per -0.

Nella ripresa, schema da punizione, De Roon per Toloi, il pallone arriva poi nella zona di Brescianini che da distanza ravvicinata supera ancora una volta Pisseri. Al 71′ ancora in gol Samardzic mentre al 90′ Ceesay firma la rete della bandiera per il Cesena.