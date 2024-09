Coppa Italia: colpo Sassuolo al Via Del Mare, Lecce battuto 0-2 ed eliminato

Il Sassuolo di Fabio Grosso espugna il Via Del Mare, battendo per 0-2 il Lecce. Nella prima frazione di gioco sono i neroverdi ad approcciare meglio la gara. Gli ospiti, infatti, al 13′ trovano la via del gol grazie alla rete messa a segno da Muharemovic che permette ai suoi di arrivare all’intervallo avanti di una rete.

Nella ripresa il Lecce non riesce a rispondere e a riacciuffare la gara. Sono infatti sempre i neroverdi a insaccare nuovamente la sfera infondo alla rete. D’Andrea al 79′ confeziona la rete dello 0-2 finale che permette al Sassuolo di passare il turno, Lecce eliminato.