Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa esprimendosi sul match vinto contro il Palermo.

Ecco le sue parole riportate da “TuttoCagliari.net”:

«E’ stata un partita difficile contro una buonissima squadra che ha delle individualità importanti. Fino al primo cooling break abbiamo dominato senza segnare, poi dopo è uscito il Palermo. Nel secondo tempo hanno iniziato bene loro ma poi noi ci siamo ripresi. Non ci voleva il loro pareggio ma siamo stati bravi a segnare poco dopo. Dobbiamo pensare che siamo alla prima partita vera, non mi aspettavo che alcuni ragazzi avrebbero tenuto per 120 minuti. Dobbiamo stare attendi ai cambi di gioco, in Serie A non si possono commettere certi errori. Viola ha fatto tutta la preparazione e sta bene. Quando sono arrivato non era in forma, è un giocatore periodo e grande senso della posizioone. Non siamo ancora in piena forma, ma non mi aspettavo un Cagliari così in una buona condizione. Non siamo ancora al 100% ma i ragazzi hanno fatto bene»