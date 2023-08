Il calciatore del Cagliari Alessandro Di Pardo ha parlato in conferenza stampa esprimendosi sulla vittoria contro il Palermo.

Ecco le parole riportate da “TuttoCagliari.net”:

«Sono contento per il gol che per la vittoria che ci da morale per l’inizio del campionato. Serre importante vincere davanti al nostro pubblico. A Zito l’avevo detto di metterla sul secondo ed è andata bene cosi. Sono molto contento di aver rinnovato con Il Cagliari: è un gruppo molto unito e coeso. Siamo una squadra che corre tanto e ora siamo pronti per l’inizio del campionato e daremo tutto quello che abbiamo. Questa vittoria ci da morale per l’inizio del campionato»