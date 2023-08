Intervistato da “Sportmediaset” il ds del Cagliari Nereo Bonato ha parlato così in merito al tormentone Prati.

«Prati si è messo in evidenza nel suo campionato: è italiano, giovane e tante società come noi e il Palermo sono interessate a lui. I prossimi giorni saranno decisivi, aspettiamo la decisione finale, noi siamo fiduciosi sul fatto che sceglierà noi. Il nostro mercato è stato mirato non volevamo smantellare la squadra della promozione. Stato d’animo Ranieri? Sicuramente il mister trascina e ha l’entusiasmo di un bambino, è il nostro leader»