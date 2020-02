Marco Coppa, direttore tecnico del Biancavilla, è intervenuto durante la trasmissione “Diretta Stadio Giovedì”. Ecco quanto affermato: «Il nuovo acquisto Sciacca è un elemento di assoluta esperienza, ma non è ancora al 100%. Chi temo del Palermo? Sarebbe ridicolo dire che ne toglierei soltanto uno, ne toglierei tanti. Per noi è un impegno molto difficile, non vogliamo partire battuti e ci giocheremo la partita al massimo delle nostre possibilità. Mi auguro di fare una grande figura. Sappiamo quanto è difficile questa partita, ma non vogliamo farci una passeggiata. Non ambiamo alla vittoria del campionato in futuro, sappiamo quale realtà siamo e che potremmo essere. I nostri giovani andranno a Palermo con grande emozione nelle gambe, il rischio è quello di avere un comportamento superficiale e di prendere una grossa batosta. Sotto il profilo del gioco, qualche squadra si è espressa meglio del Palermo» .