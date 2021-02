Luna Rossa dovrà attendere per provare a coronare il suo sogno. L’inizio della finale di Coppa America tra l’imbarcazione italiana che gareggia sotto il guidone del Circolo della Vela Sicilia di Palermo e Team New Zealand ad Auckland, come riporta “Gds.it”, è stato posticipato di almeno quattro giorni e potrebbe slittare ulteriormente, a causa del lockdown imposto nella più grande città neozelandese dopo la scoperta di un nuovo caso di Covid-19.

Le prime quattro regate della prestigiosa competizione, che si disputerà al meglio delle 13 gare, avrebbero dovuto svolgersi il 6 e 7 marzo.





Ma “non si terranno prima di mercoledì 10 marzo”, ha annunciato Tina Symmans, presidente di America’s Cup Events. Data che inizialmente sarebbe stata dedicata alle gare 5 e 6.