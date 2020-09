«Per noi domenica c’è la partita col Mantova e mi auguro che entro sabato si arrivi a una decisione. Purtroppo è una situazione che ci vede nel mezzo in quanto non abbiamo strumenti per obbligare i giocatori a scendere in campo. Quelle di Lega e AIC sono entrambe posizioni legittime e che comprendiamo ma io mi auguro che, essendo una questione nazionale, ci si sieda attorno a un tavolino e che si trovi quanto prima un accordo». Queste le parole di Fabio Massimo Conti, direttore generale della Fermana, rilasciate ai microfoni del “Corriere Adriatico” in merito allo sciopero proclamato dall’Aic.