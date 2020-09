“Possiamo affrontare con fiducia l’autunno, perché non saremo più nella condizione di predisporre un lockdown generalizzato. È vero, i contagi sono in aumento, ma è l’effetto delle vacanze agostane. Il governo non ha mai aperto alle discoteche, contrariamente a quanto s’è detto. Poi le regioni le hanno riaperte. Nello stadio l’assembramento è inevitabile, dentro, come entrando e in uscita: l’apertura la trovo inopportuna”. Queste le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rilasciate a “Il Fatto Quotidiano” in merito all’emergenza Coronavirus.