Conference League: Mandrogara risponde a Da Silva Cunh, 1 a 1 tra Guimares e Fiorentina. Manita Chelsea. I risultati finali

Si sono concluse le partite della sesta giornata di Confrence League. Di seguito i risultati finali:

APOEL – FC Astana 1-1

57′ Donis (AP), 64′ Kazukolovas (AS)

Betis – HJK 1-0

27′ Johnny Cardoso

Borac Banja Luka – Omonia 0-0

Celje – TNS 3-2

19′ Davies (T), 20′ e 43′ Edmilson (C), 42′ Holden (T), 79′ Zec (C)

Cercle Brugge – Basaksehir 1-1

74′ Piatek (B), 82′ Brunner (CB)

Chelsea – Shamrock Rovers 5-1

23′, 34′ e 45+4′ Guiu (C), 26′ Poom (S), 40′ Dewsbury-Hall (C), 58′ Cucurella

Djurgarden – Legia 3-1 (in corso)

25′ Nguen (D), 45+4′ Hummet (D), 56′ Wszolek (L), 76′ Aslund (D)

Guimaraes – Fiorentina 1-1

33′ Gustavo (G), 87′ Mandragora (F)

Hearts – Petrocub 2-2

21′ Platica (P), 64′ Wilson (H), 70′ Spittal (H), 83′ Mudrac (P)

Heidenheim – St. Gallen 1-1

30′ Theuerkauf (H), 77′ Stanic (SG)

Jagiellonia – O. Ljubljana 0-0

Larne – Gent 1-0

74′ Cosgrove

LASK – Vikingur Reykjavik 1-1

23′ Sigurpalsson (V), 26′ Ljubicic (L)

Lugano – Pafos 2-2

4′ aut.Saipi (P), 6′ Belhadj (L), 33′ Bottani (L), 90+5′ Goldar (P)

Molde – Mlada Boleslav 4-3

5′ Sucky (MB), 27′ Ihler (M), aut.Kral (M), 59′ Kusej (MB), 61′ Vydra (MB), 64′ Kaasa (M), 90+1′ Stenevik (M)

Panathinaikos – Dinamo Minsk 4-0

33′ Jeremejeff, 54′ e 65′ Tete, 85′ Ioannidis

SK Rapid – FC Copenhagen 3-0

45+2′ Beljo, 51′ e 65′ Wurmbrand

TSC – Noah 4-3

5′ e 49′ Matheus Aias (N), 15′ Ferreira (N), 41′ Stanic (T), 75′ e 760 Djakovac (T), 81′ Pantovic (T)