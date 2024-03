Conference League: Fiorentina-Maccabi Haifa, ipotesi gara a porte chiuse

La sfida Fiorentina-Maccabi Haifa, di Conference League, rischia di essere disputata a porte chiuse.

L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, ha invitato Lega di Serie A e FIGC “a interessare la società organizzatrice affinché non sia avviata la vendita dei tagliandi”. Visto il conflitto israelo-palestinese, la decisione potrebbe essere presa per motivi di sicurezza e per evitare la paura di minacce e attentati.