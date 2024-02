Como verso il Palermo, Gabrielloni: «Spero di raggiungere un’altra promozione»

Alessandro Gabrielloni ha raggiunto le 200 presenze con la maglia del Como.

Attraverso i canali ufficiali del club l’attaccante ha rilasciato le seguenti parole:

«Sono davvero felice di aver raggiunto questo traguardo. Mi sento ormai parte integrante della città, dell’ambiente e della società. È un grande orgoglio per me essere cresciuto insieme a tutto il progetto, partendo dai dilettanti fino ad arrivare ai vertici della Serie B. La partita più memorabile di tutti questi anni, anche se purtroppo si è giocata durante la pandemia e quindi a porte chiuse, è stata quella contro l’Alessandria, che ci ha permesso di ottenere la promozione in Serie B. Spero che quella non sia l’unica promozione che otterrò con questa maglia. Qui sono felice e spero di restare a lungo disputando tante altre partite».