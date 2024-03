Como, Gabrielloni: «Abbiamo lasciato qualcosa per strada, a Palermo è stata una gara strana»

Intervistato da “TMW” il giocatore del Como Alessandro Gabrielloni ha parlato in merito alla Serie B e alla gara contro il Palermo.

Ecco le sue parole:

«Il nostro è un campionato positivo, in crescita, la pecca che posso trovare è che nel girone di andata non abbiamo mai vinto uno scontro diretto, ma nel girone di ritorno siamo andati molto meglio. Sì, qualcosa abbiamo lasciato, a Palermo è stata una gara strana, a Cremona abbiamo perso solo alla fine e in dieci. Comunque siamo una delle squadre che gioca il miglior calcio della categoria, abbiamo un’identità precisa, si vede il lavoro che c’è dietro. Poi, i conti di fanno alla fine, se arriveremo tra le prime due sarà un campionato strepitoso, altrimenti giocheremo i playoff con massima fiducia, saremo difficili da battere».