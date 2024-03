Como, Dennis Wise: «Prossimo step la Serie A, daremo tutto per questo obiettivo»

Dennis Wise, leggenda del Chelsea e da cinque anni membro del board dell’ambizioso Como intervenuto nel corso del Transferroom Summit di Roma ha parlato a “TMW” rilasciando le seguenti parole:

«E’ il mio quinto anno, è un percorso straordinario, partito dalla Serie D, ora siamo in B a due punti dalla zona promozione diretta. Quando siamo arrivati non avevamo stemma, accademia, campi d’allenamento, dovevamo affittare tutto per partire. Adesso abbiamo tutto, giovanili, la squadra femminile, vogliamo crescere ancora dopo due promozioni. Abbiamo uno step ancora da fare, ovvero la Serie A. E’ qualcosa che proveremo a raggiungere in questa stagione, stiamo spingendo duro, siamo vicini. E’ bello fare tutto step by step e ogni passo per noi è un passo avanti. Guardarci indietro, vedere dove eravamo, da dove siamo partiti… Avevamo 14-15 giocatori, è cambiato il manager, ora una squadra di proprietà e giovane che sta crescendo ancora. E’ sempre importante avere giocatori importanti, anche in prestito. Essere in Serie A sarebbe diverso anche in questo senso, aprirebbe altre porte anche per noi. Ho parlato già con le grandi società in passato per avere alcuni dei loro talenti ma le nuove normative e la Brexit hanno rallentato questa possibilità. Certo, cercheremo di sfruttare ogni arma e conoscenza in futuro per prendere migliori giocatori anche in prestito dalle big, perché no?».