Colantonio: «Io interessato al Taranto? Senza stadio club invendibile»

In una recente intervista rilasciata a TuttoSportTaranto, l’imprenditore Antonio Colantonio ha chiarito le voci riguardanti un suo presunto interesse per l’acquisizione del Taranto, una notizia che aveva suscitato parecchio interesse tra i tifosi e gli osservatori del calcio locale.

Le Dichiarazioni di Antonio Colantonio

Colantonio ha spiegato la sua posizione attuale riguardo il club pugliese, affermando: «Sono a Torre del Greco e posso seduta stante mandare una foto per provarlo. Con questo non sto dicendo che il Taranto non mi interessa ma in questo momento senza stadio non credo che il Club possa essere appetibile e vendibile».

Queste parole evidenziano un interesse potenziale ma non immediato per il Taranto, sottolineando l’importanza di avere una struttura adeguata per rendere il club più attrattivo. L’imprenditore ha inoltre espresso preoccupazione per la situazione dello stadio Iacovone, un tema che ritiene debba essere portato all’attenzione nazionale.

La Situazione dello Stadio Iacovone

Colantonio ha sottolineato la necessità di una maggiore attenzione e supporto per lo stadio della città: «La vicenda Iacovone dovrebbe essere sollevata a livello nazionale e penso che la Città debba stringersi intorno al presidente Massimo Giove».

Questa dichiarazione riflette il pensiero che, senza un impianto sportivo adeguato, il Taranto non possa attrarre investitori seri o sviluppare un progetto sportivo sostenibile.