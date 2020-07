Dopo l’acceso confronto con il Ds Salvatore Di Somma, mister Ezio Capuano si dovrà confrontare con la proprietà dell’Avellino: incontro che, come riporta “Tuttoavellino.it”, si è probabilmente già tenuto, nel tardo pomeriggio. Se da un lato Di Somma vorrebbe “scaricare” il mister – con Gaetano Auteri (attualmente al Catanzaro), accostato nei giorni scorsi anche alla panchina del Palermo, in pole per la successione – dall’altro la società fare attente valutazioni in virtù del contratto fino al 2021 che lo stesso Capuano aveva stipulato al momento dell’insediamento del tandem Izzo-Circelli, e che comunque è tutt’ora vigente.