Pietro Lo Monaco, direttore generale del Catania, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia: « Il 3 aprile ci sarà una riunione tra tutti i club di Serie C in cui verrà chiesta la fine del campionato, con la sospensione degli emolumenti per quattro mensilità. Tasse bloccate e restituzione di fidejussioni versate. Club come Monza, Reggina e Vicenza non saranno d’accordo, considerata la posizione in classifica».