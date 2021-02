Clamoroso errore dell’Ajax.

Il club olandese ha lasciato fuori dalla lista UEFA il nuovo acquisto Sebastien Haller, acquistato alla cifra di 22 milioni di euro nell’ultima sessione di mercato invernale.





Un portavoce del club ha dichiarato a ESPN «È vero che Haller non è nella lista dei giocatori per l’Europa League. Stiamo lavorando con la KNVB (la federazione olandese, ndr) e la UEFA per scoprire cosa sia andato storto».