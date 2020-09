Leo Messi potrebbe restare al Barcellona, è questo il messaggio che sta facendo trapelare il padre, Jorge, che ha incontrato il presidente blaugrana, Bartomeu. Secondo quanto riporta “TMW” adesso lo stesso padre di Messi sta parlando con il figlio per cercare di arrivare a una decisione definitiva. Il Barcellona è stato chiaro, o si paga la clausola da 700 milioni o Messi non andrà via.