Clamoroso Al Ittihad: Benzema blocca l’arrivo di Pioli, il presidente si dimette

Clima tutt’altro che sereno in casa Al Ittihad. Secondo le indiscrezioni degli ultimi giorni, Stefano Pioli era pronto a firmare un ricco triennale da circa 15 milioni di euro annui per il club saudita, ma la trattativa rischia di saltare. Come riporta Le Parisien, infatti, la stella della Karim Benzema, si sarebbe opposto con molta fermezza all’arrivo dell’ex allenatore del Milan. Le varie discussioni interne hanno spinto il presidente Laoy Nazer, il quale aveva scelto il tecnico insieme al direttore sportivo Ramon Planes, ha rassegnato le sue dimissioni al ministero dello Sport, che adesso dovrà decidere se accettarle. Una clausola nel contratto di Benzema pare gli consenta proprio di avere voce in capitolo sulla scelta dell’allenatore. L’attacacante vorrebbe Christophe Galtier, ex allenatore del Psg col quale ha un buon rapporto.

