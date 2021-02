Clamorosa proposta dall’Inghilterra, dove Sir Keir Starmer, membro del parlamento e attuale leader del partito labourista, avrebbe proposto 10 giorni di quarantena per tutti colori che arrivano in Regno Uniti senza nessuna esclusione per gli atleti professionisti.

Ciò metterebbe a rischio la partecipazione dell’Inghilterra ai Mondiali in Qatar 2022, visto che qualsiasi Nazionale dovrebbe stare in quarantena per 10 giorni e non potrebbe scendere in campo, ciò vorrebbe dire 3-0 a tavolino in favore degli ospiti. Lo stesso problema si pone per le squadre impegnate in Champions League e Europa league, idem per gli Europei.