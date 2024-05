City Group: delusione Lommel, sfuma la promozione in Jupiler League nella finale degli spareggi

Week-end da dimenticare per il City Group. Dopo l’eliminazione del Palermo nelle semifinali dei playoff di Serie B e dopo la sconfitta in finale di Fa Cup del Manchester City contro i rivali del Manchester United, oggi il Lommel fallisce il salto di categoria. La società belga ha infatti perso per 4 a 2 ai supplementari nello spareggio decisivo contro il Kortrijk. Dopo lo 0-1 dell’andata, il Lommel si arrende solo agli extra-time e permette agli avversari di rimanere in Jupiler League. In Belgio, infatti, il regolamento prevede che la terzultima del gruppo retrocessione della massima serie affronti la vincente dei playoff della seconda divisione belga.

