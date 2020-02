Finisce 2-4 il match di scena allo stadio Morreale Proto di Cittanova tra Cittanovese e Palermo. Grande secondo tempo dei rosanero, che sul 2-2 ed in inferiorità numerica per l’espulsione di Lancini hanno portato a casa l’intera posta in palio grazie alle reti di Peretti (88’) e Floriano (99’). Gli altri gol portano invece la firma di Langella e Floriano (dal dischetto). Per i giallorossi a segno Giaimo e Tripicchio (su rigore). Gli uomini di Pergolizzi approfittano così del passo falso del Savoia, fermato 0-0 a Roccella e salgono a quota 57 punti, +7 sui campani.

Clicca qui per gli highlights del match