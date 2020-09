Su di lui era forte l’interesse anche del Catania.

Di seguito il comunicato del club: “L’A.S. Cittadella comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di THEOPHILUS AWUA.

Centrocampista nigeriano classe 1988, Awua nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Livorno. Dopo un campionato Primavera con l’Inter ha indossato le maglie di Juve Stabia, Spezia, Rende e Bari.

Già da oggi a Lavarone assieme ai compagni e a disposizione di mister Venturato! Ad Awua il benvenuto in granata e un grosso in bocca al lupo per il prossimo campionato con i nostri colori”.