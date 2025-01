Cittadella, UFFICIALE: colpo in porta, preso Cardinali

Il Cittadella piazzato un colpo per la porta. Dal Latina, il club granata, accoglie Matteo Cardinali. A renderlo noto è stato lo stesso club mediante il seguente comunicato:

“L’A.S. Cittadella comunica l’acquisizione delle prestazioni sportive di MATTEO CARDINALI.

Portiere classe 2001 nato a Roma e cresciuto nel settore giovanile giallorosso.

Esordio tra i professionisti col Matelica (2020/21) per poi passare al Latina, maglia che ha vestito fino a questo gennaio.

A Matteo il nostro benvenuto in granata e un grosso in bocca al lupo per il prosieguo di campionato con i nostri colori”.