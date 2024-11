Cittadella-Cesena, Bastoni: «Siamo riusciti a compattarci. Importante non subire gol»

Simone Bastoni, si è espresso al canale ufficiale del Cesena, dopo la vittoria portata a casa nel match contro il Cittadella:

«Penso che abbiamo fatto la partita che il mister ci aveva chiesto, perché era molto importante portare a casa dei punti. Siamo stati bravi a raccogliere il punteggio pieno e adesso possiamo andare finalmente alla sosta con una vittoria e preparare al meglio il prossimo impegno. Non subire gol è molto importante. Siamo riusciti a compattarci in queste ultime partite, abbiamo lavorato molto in settimana sotto questo aspetto e siamo riusciti a portare questo miglioramento in campo durante la gara. Dobbiamo continuare a lavorare così, cercando di mantenere la porta inviolata anche nelle prossime partite».