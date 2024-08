Cittadella, Carissoni: «Non sono preoccupato dalle voci di mercato»

Nelle scorse settimane il nome di Lorenzo Carissoni è stato accostato ad alcuni club di Serie B, tra cui il Palermo. Ai microfoni de “Il Gazzettino”, il giocatore del Cittadella ha rilasciato le seguenti parole sul proprio futuro:

«Sto vivendo il momento con la massima tranquillità: il mio obiettivo è quello di farmi trovare pronto per il debutto in Coppa Italia della settimana prossima e poi per il campionato. Non sta a me verificare le situazioni di mercato, c’è il direttore Marchetti che eventualmente le valuterà assieme alla società: da parte mia sono tranquillo e concentrato completamente al recupero fisico. Bene il primo anno? La cosa più difficile è ripetersi: quando sei la sorpresa in un certo senso è tutto più facile perché gli altri non ti conoscono, adesso dovrò essere bravo a farmi trovare pronto e a non abbassare i miei standard personali».