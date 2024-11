Cittadella, Branca: «Cesena? Abbiamo trovato qualche difficoltà, eravamo reduci dalla vittoria a Palermo»

Con il campionato di Serie B in pausa per gli impegni delle Nazionali, è tempo di bilanci e riflessioni per molte squadre, tra cui il Cittadella. Simone Branca, centrocampista della formazione veneta, ha approfittato di questo momento per analizzare la situazione della squadra e rilanciare le ambizioni, parlando apertamente dalle colonne de Il Gazzettino.

Tra spunti di autocritica e voglia di rivalsa, Branca non si è nascosto dietro alla recente sconfitta interna contro il Cesena, ma ha puntato lo sguardo verso il futuro con determinazione e fiducia, soprattutto in vista della delicata trasferta a Bari.

Ecco le sue dichiarazioni.

«Arrivare alla sosta con una sconfitta non è il miglior viatico possibile, ma la pausa ci sta aiutando a resettare tutto per poter affrontare la trasferta di Bari con rinnovato spirito. La sconfitta interna col Cesena? Avevamo di fronte un’avversaria forte e in un buon momento, ma anche il Cittadella era reduce dal pareggio contro la Sampdoria e il successo di Palermo: abbiamo invece trovato qualche difficoltà di troppo, e nella ripresa poi sono arrivati i loro gol. Occorre scendere in campo con più grinta e voglia di fare risultato: analizziamo quanto successo, traiamo dalla sconfitta i necessari insegnamenti per capire cosa non si deve più ripetere e andiamo a Bari con l’obiettivo di vincere. Io ci credo, sono un giocatore che non molla mai: il campionato è tanto lungo, mancano diverse partite al termine del girone di andata e sono convinto che se avremo la testa giusta usciremo dalla zona calda, ne sono certo io cosi come i miei compagni. A Bari vorrei vedere più cattiveria e consapevolezza nei nostri mezzi: il Cittadella è forte e non deve avere paura degli altri».