Cinquini: «Fiorentina in difficoltà a Parma contro una squadra che ha perso con il Palermo»

Durante un’intervista rilasciata nel talk show di Radio FirenzeViola, l’ex dirigente della Fiorentina, Oreste Cinquini, ha espresso il suo punto di vista sulla situazione attuale del club viola, soffermandosi in particolare sulla recente sfida contro il Parma.

Il Riconoscimento a Vincenzo Italiano

Cinquini ha elogiato il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, definendolo “il fiore all’occhiello” della squadra. Sotto la guida di Italiano, la Fiorentina è riuscita a raggiungere ben tre finali, nonostante siano state tutte perse. «Ripetersi sarà difficile» ha ammesso Cinquini, sottolineando la difficoltà di mantenere un alto livello di competitività stagione dopo stagione.

La Necessità di Sfoltire la Rosa

L’ex dirigente ha poi toccato un tema cruciale per il futuro della squadra: la necessità di cedere alcuni giocatori. «Dopo tutti questi giocatori che abbiamo detto, bisogna prima farne uscire qualcuno» ha affermato Cinquini, suggerendo che una gestione oculata della rosa sarà fondamentale per il successo a lungo termine del club.

La Prestazione Contro il Parma

Cinquini non ha nascosto la sua delusione per la prestazione della Fiorentina nella recente partita contro il Parma, terminata con una sconfitta per i viola. «A Parma ho visto una squadra in difficoltà contro una squadra che la settimana precedente aveva perso dal Palermo» ha dichiarato, evidenziando come la Fiorentina abbia faticato contro un avversario che, a sua volta, veniva da una sconfitta contro il Palermo.