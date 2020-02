Quello che è accaduto nel campionato cileno, durante la gara tra Union Española e Audax Italiano, è a dir poco insolito. Il difensore della squadra di casa, Nicolas Mancilla, ha infatti lanciato con il piede la sua scarpa in direzione di Nicolas Orellana, involato verso la porta. Il difesore non è riuscito però a centrare il bersaglio, che ha proseguito la sua corsa e calciato in diagonale di sinistro, facendo terminare la conclusione a lato. Il gesto di Mancilla non è sfuggito agli occhi dell’arbitro, che ovviamente lo ha ammonito una volta conclusa l’azione. In basso il video dell’azione.