Ci abbiamo ripensato: ti prendiamo | CLAMOROSO PAUL POGBA: gli allenamenti hanno convinto tutti

Il centrocampista francese dopo la rescissione del contratto è pronto clamorosamente a tornare: è in forma e la società si è convinta.

Pogba è uno degli svincolati di lusso, e sta già iniziando ad infiammare la sessione di mercato invernale. Dopo la rescissione del contratto con la Juventus infatti il campione del mondo 2018 è pronto a rimettersi in gioco a partire dal prossimo mese di marzo, quando avrà completamente scontato la squalifica riguardante il doping.

Lo stop di un anno e mezzo sembra aver fatto titubare diverse società nel provare a prenderlo. Su tutte la Vecchia Signora, che appunto ha deciso, in accordo poi anche con il ragazzo, di risolvere il contratto in essere, salutando così per la seconda volta il Polpo. Tuttavia nelle scorse ore è arrivata una notizia a dir poco clamorosa.

Il club pare aver fatto un clamoroso dietrofront, e dopo averci pensato a lungo ha deciso di riprendersi il centrocampista transalpino. Gli allenamenti del giocatore infatti hanno convinto tutti, e Pogba adesso si appresta a firmare nuovamente il contratto, a distanza di poche settimane dal suo annullamento.

Tante ipotesi per Pogba, ma arriva la svolta inattesa

Nel corso degli ultimi giorni diverse ipotesi si sono fatte avanti per il futuro del calciatore francese. Una delle più calde riguarda il Marsiglia, che lo prenderebbe facendolo giocare per la prima volta in Ligue 1. Allo stesso modo poi sembrerebbe che l’agente di Pogba abbia contattato il Manchester City, che però avrebbe dato picche.

Ma lo scenario più recente venuto a galla nelle scorse ore riguarda un suo clamoroso ritorno al Manchester United. La società inglese, dopo l’approdo di Ruben Amorim sulla panchina, vuole prendere qualche centrocampista, e il profilo del Polpo pare essere gradito sia al tecnico lusitano che allo stesso ambiente.

Un trasferimento davvero clamoroso

Qualora il terzo ritorno di Pogba ad Old Trafford si concretizzasse realmente, sarebbe a dir poco incredibile. Resta il fatto che al momento queste sono delle semplici ipotesi di mercato.

Il futuro dell’ex giocatore bianconero infatti è ancora tutto da scrivere. La cosa certa è che Paul, dopo tutto questo tempo perso, vuole dimostrare ancora a tutti di che pasta è fatto. Chissà quale squadra beneficerà del suo talento.