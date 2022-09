Si è appena concluso il calciomercato estivo 2022/23. Una sessione di trasferimenti da incorniciare per il Palermo firmato City Group. Il club rosanero, ricordiamo, si è scatenato con le operazioni di mercato maggiormente nel mese di agosto. A seguito delle dimissioni di Baldini e Castagnini, Leandro Rinaudo promosso a ds della prima squadra, insieme a Zavagno si è rimboccato le maniche mettendo a segno tantissimi colpi in entrata, mirati e richiesti da Corini. Ma anche alcune uscite sia a titolo definitivo che in prestito.

Operazioni in entrata: i primi colpi sono stati quelli di confermare e riscattare Samuele Damiani ed Edoardo Soleri; nonché l’acquisto della Juventus di Matteo Brunori. Successivamente con Castagnini prima e con Rinaudo dopo, sono stati messi a segno i seguenti acquisti: Pigliacelli, Elia, Sala, Devetak, Nedelcearu, Stoppa, Pierozzi, Di Mariano, Stulac, Bettella, Segre, Mateju, Saric, Vido. Colpo dell’ultimo giorno di mercato Claudio Gomes, arrivato dal City a titolo definitivo.

Operazioni in uscita: nessun rinnovo per Pelagotti e Odjer andati in scadenza lo scorso 30 giugno. I primi a lasciare i rosanero sono stati Giron, Dall’Oglio e Felici. Seguiti da Marong, De Rose, Luperini, Corona, Silipo, Somma e Stoppa, che nonostante fosse appena arrivato, è stato girato al Vicenza.

ACQUISTI

Mirko Pigliacelli – dal Cracovia a titolo definitivo

Salvatore Elia – dall’Atalanta in prestito

Marco Sala – dal Sassuolo in prestito

Mladen Devetak – dal Vojvdina a titolo definitivo

Inout Nedelcearu – dal Crotone a titolo definitivo

Matteo Stoppa – dalla Sampdoria in prestito

Edoardo Pierozzi – dalla Fiorentina in prestito

Matteo Brunori – dalla Juventus a titolo definitivo

Samuele Damiani – dall’Empoli a titolo definitivo

Edoardo Soleri – dal Padova a titolo definitivo

Francesco Di Mariano – dal Lecce a titolo definitivo

Leo Stulac – dall’Empoli in prestito

Davide Bettella – dal Monza in prestito

Jacopo Segre – dal Torino a titolo definitivo

Ales Mateju – svincolato a titolo definitivo

Dario Saric – dall’Ascoli a titolo definitivo

Luca Vido – dall’Atalanta in prestito

Claudio Gomes – dal Manchester City a titolo definitivo

CESSIONI

Maxime Giron – Crotone a titolo definitivo

Jacopo Dall’Oglio – Avellino a Titolo definitivo

Mattia Felici – rescissione e trasferimento alla Triestina

Moses Odjer – scadenza di contratto e trasferimento al Foggia

Alberto Pelagotti – scadenza di contratto

Bubacar Marong – al Gelbison in prestito

Francesco De Rose – Cesena a titolo definitivo

Gregorio Luperini – Perugia a titolo definitivo

Giacomo Corona – Torino in prestito

Andrea Silipo – Juve Stabia in prestito

Michele Somma – rescissione contrattuale e trasferimento al Catania

Matteo Stoppa – Vicenza in prestito