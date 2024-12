“Chiediamo la ripetizione della partita”: il calcio di rigore più contestato della storia | COMUNICATO DEL GIUDICE SPORTIVO

Caos totale durante il match: il motivo della diatriba è un calcio di rigore. Adesso si chiede la ripetizione della partita.

Polemiche e discussioni nel corso di una partita di calcio sono ormai all’ordine del giorno. I direttori di gara infatti in ogni occasione sono attaccati e criticati per il loro operato, anche quando a volte le decisioni sono corrette.

Purtroppo però succede anche a loro di sbagliare, spesso anche in maniera pesante. E oltre alle proteste gli arbitri e i piani alti del calcio vedono presentarsi anche dei ricorsi per contestare alcune scelte.

Un caso del genere è successo di recente, con il calcio di rigore, che a detta di molti è stato il più contestato della storia, che ha convinto una delle due compagini in campo a richiedere la ripetizione della partita. Vediamo che cosa è accaduto.

Polemiche per il calcio di rigore

Durante una gara di Eccellenza Laziale giocata tra la Romulea e l’Aurelianticaurelio, è accaduto un fatto molto contestato. Nella fase finale del secondo tempo infatti il direttore di gara ha assegnato un calcio di rigore alla squadra di casa, espellendo anche l’autore del fallo. Tuttavia la decisione, come ben immaginabile, è stata molto contestata dagli ospiti.

Questi hanno protestato per diversi minuti, ma dopo che è stata riportata la calma e assegnato il penalty, le lamentele sono ricominciate, tanto che ad un certo punto l’arbitro ha cambiato la sua decisione, assegnando il calcio di punizione all’Aurelianticaurelio. Una scelta che a sua volta ha fatto imbestialire la Romulea, che oltre a lamentarsi in maniera infuocata, ha addirittura deciso di presentare un ricorso.

Il ricorso e la decisione del Giudice Sportivo

Come dicevamo dunque la Romulea ha presentato ricorso, spiegando nel comunicato le ragioni che spingono a presentarlo, riportate da tuttocampo. ”Per tale motivo, chiede la ripetizione della gara in oggetto, come previsto dall’art. 10, n. 5 lett. C del C.G.S., per errore tecnico dell’arbitro”.

Nonostante ciò però il Giudice Sportivo si è espresso in merito, ritenendo infondato lo stesso ricorso. Nessuna ripetizione dunque. La Romulea, che si è vista togliere un rigore per qualche ragione incomprensibile, deve rassegnarsi. Per la cronaca, durante il contestato episodio il risultato era fermo sul’1-1.