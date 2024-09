Chi si rivede: Martial rinato arriva da svincolato | Ultimo ingaggio da top

Il calciatore francese è pronto a tornare in campo dopo questa breve pausa dovuta al fatto che è rimasto svincolato.

E’ stata una calda estate di mercato fino ad ora per tutti i club. Sia in Italia che all’estero infatti si sono spostati diversi calciatori importanti, che sono andati a rinforzare le varie squadre. Come ben sappiamo al momento la sessione di trasferimenti è chiusa. Ce n’è però una che consente ancora alle società di mettere a segno dei rinforzi.

Stiamo parlando ovviamente della questione riguardante gli svincolati. A giugno scorso tanti calciatori di rilievo si sono liberati a parametro zero dopo la scadenza dei contratti con i loro club. Tra i nomi più importanti troviamo ad esempio Rabiot, ancora in cerca di una squadra, Hummels, da poco accasatosi alla Roma, e tanti altri. Uno dei profili più interessanti però riguarda Anthony Martial.

L’attaccante francese infatti ha lasciato il Manchester United dopo ben 9 anni, ricchi purtroppo di delusioni e cattivi risultati. Adesso per l’ex ragazzo prodigio del Monaco dunque è tempo di incominciare una nuova avventura, e finalmente questa grossa chance pare essersi palesata davanti a lui. Pronto un ingaggio top per lui.

Nuova esperienza per Martial

Di sicuro è uno dei pezzi più pregiati della lista svincolati, Martial sembra essere entrato a sorpresa nel mirino di un club brasiliano. Stiamo parlando del Flamengo, che dopo l’infortunio patito dal proprio attaccante Neto è a caccia di un sostituto, e avrebbe individuato proprio il francese come profilo perfetto.

E’ chiaro però che il club carioca dovrà fare un importante investimento dal punto di vista dello stipendio per convincere il giocatore. Non sarà un’impresa semplice dunque per la società, che però proverà comunque a far andare in porto la trattativa.

Martial non vuole lasciare l’Europa?

Anche se al momento non sappiamo molto su questa possibile trattativa, bisognerà innanzitutto capire se il giocatore vorrà lasciare il vecchio continente. Il transalpino ha 28 anni compiuti, e ancora più dire la sua per diversi anni ad alti livelli.

Per questo motivo dunque sarà complicato che Martial accetti la destinazione brasiliana, anche se nel calcio non si può mai dire, soprattutto nel caso in cui non pervenissero offerte interessanti sul suo conto.