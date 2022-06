L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma su un affare a Bilbao.

Giugno, andiamo. È tempo di bombe. A Bilbao ancor di più e per fortuna l’Eta, che ha rinunciato alla lotta armata già da un bel po’, non c’entra nulla. Venerdì prossimo, i 43.425 soci dell’Athletic Club conosceranno il nome del loro nuovo presidente. Aitor Elizegi, vincitore delle elezioni nel 2018 (con appena 85 voti in più di Alberto Uribe-Echevarría), lascia Ibaigane dopo quattro anni, tre finali, due perse e una vinta: «Spero che chi arriverà al nostro posto possa considerare la situazione in cui lasciamo il club come un buon punto di partenza».

Ai nastri (di partenza, appunto) non ci sarà Marcelino García Toral che non ha avuto la pazienza di aspettare una telefonata che non arrivava, decidendo di rinunciare alla panchina biancorossa perché «nessuno dei tre candidati ha sentito l’esigenza di farsi vivo con me». Si tratta di Jon Uriarte, Ricardo Barkala e Iñaki Arechabaleta che hanno presentato rispettivamente 6.041, 4.054 e 2.987 firme per avallare ufficialmente la propria candidatura. Come non poteva essere altrimenti, l’addio del tecnico asturiano ha finito per spostare l’attenzione dalla cancha al banquillo, dal terreno di gioco alla panchina. Ed è proprio per questa ragione che i rumors piu importanti dei primi giorni di campagna elettorale riguardano proprio l’identikit del prossimo condottiero.

E non c’è che dire, i tre candidati puntano in alto. Molto. Arechabaleta ha fatto capire che in caso di vittoria riporterà a San Mamés Marcelo Bielsa, già allenatore dell’Athletic tra il 2011 e il 2013: «Sappiamo che in cassa ci sono 70-80 milioni e potremo fare un investimento razionale senza la necessità di spenderli tutti». La verità, però, è che per accontentare El Loco, Arechabaleta dovrà mettere pesantemente mano al portafogli considerato che il rosarino gli avrebbe chiesto di convincere Antoine Griezmann a sposare il loro progetto. Un’operazione (vicina ai 40 milioni) non proprio semplice, esattamente come quella che si ritrova di fronte Barkala che, dalla sua, ha già affidato all’ex Barça Ramon Planes la direzione sportiva con il manda to di convincere il suo amico Mauricio Pochettino a trasferirsi nei Paesi Baschi: «È un grande professionista con una lunga traiettoria di impegno e lavoro con i settori giovanili. Che giorno arriva? Non ho detto il giorno…».