Champions League: il Celtic ferma l’Atalanta, a Bergamo termina 0 a 0. Pari anche tra Brest e Leverkusen. La classifica aggiornata

Si sono appena conclusi i match di Champions League di stasera, mercoledì 23 ottobre, disputati alle ore 18:45 e valevoli per la terza giornata del girone.

ATALANTA-CELTIC 0-0 / I nerazzurri lasciano per strada punti preziosi dopo aver giocato gran parte della partita all’arrembaggio, sbattendo però contro la difesa scozzese. Nel primo tempo Pasalic colpisce la traversa e, successivamente, costringe Schmeichel agli straordinari. Nella ripresa la formazione ospite concede di meno e resiste fino alla fine agli attacchi della “Dea”.

BREST-BAYER LEVERKUSEN 1-1 / La formazione francese continua a stupire e continua il suo viaggio in Europa da imbattuta. Al gol del vantaggio dei tedeschi firmato da Wirtz, risponde Lees-Melous.

La classifica aggiornata di Champions League

Aston Villa 9

Monaco 7 *

Brest 7

B.Leverkusen 7

Sporting 7

Arsenal 7

Borussia Dortmund 6

Benfica 6*

Real Madrid 6

Liverpool 6*

Juventus 6

Atalanta 5

Manchester City 4*

Inter 4*

Sparta Praga*

Stoccarda 4

PSG 4

Celtic 4

Bayern Monaco 3*

Barcellona 3*

Girona 3

Milan 3

Lille 3*

Feyenoord 3*

Atletico Madrid 3*

Brugge 3

PSV 2

Bologna 1

Shakhtar 1

Dinamo Zagabria

Lipsia 0*

Sturm Graz 0

Salisburgo 0*

Young Boys 0*

Stella Rossa 0

Slovan Bratislava 0

*Una partita in meno

In rosso le squadre qualificate direttamente agli ottavi;

In blu le squadre qualificate ai sedicesimi;

In verde le squadre eliminate