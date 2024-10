Champions League: ecco quale gara verrà trasmessa in chiaro su TV8

La nuova Champions League prosegue con la terza delle otto giornate della fase iniziale, che vedrà i 36 club impegnati in sfide avvincenti nelle giornate di martedì 22 e mercoledì 23 ottobre. Sky detiene l’esclusiva della trasmissione di tutte le partite, ad eccezione dei 18 incontri trasmessi da Amazon Prime Video. Tra questi, la sfida clou del mercoledì sarà Inter-Young Boys.

Ma c’è spazio anche per il calcio in chiaro. Dopo l’uscita di scena di Mediaset, Sky ha modificato la sua strategia per le partite free, trasmettendo su TV8 il miglior match tra squadre straniere per ogni turno. Per questo terzo appuntamento, TV8 ha annunciato che trasmetterà Barcellona-Bayern Monaco, in diretta mercoledì sera alle 20:20.

Questa partita, una delle più attese della fase a gironi, vedrà affrontarsi due giganti del calcio europeo in una sfida che promette spettacolo. La partita sarà disponibile gratuitamente anche in streaming sul sito di TV8, con ampi approfondimenti e highlights nel post-partita. Una vera finale anticipata che consentirà agli appassionati di vivere una serata di grande calcio, senza necessità di abbonamento.