Cesena, Shpendi: «Resto qui, a giugno si vedrà. Chiamata dalla Nazionale italiana? Priorità all’Albania»

Ai microfoni di TuttoCesena.it, l’attaccante Cristian Shpendi ha rilasciato una lunga intervista nella quale ha affrontato diverse tematiche. Di seguito un estratto delle dichiarazioni del goleador del Cesena, partendo dalle voci di mercato:

«Io non so niente. Il mio procuratore si fa sentire con me solo se c’è qualcosa di concreto. Per il resto, le voci sul mio conto, io le leggo sui giornali. O sul web. Come un tifoso qualsiasi. Le voci su Fiorentina, Lazio, Torino, Juventus, Atalanta, Napoli, Benfica e Dinamo Zagabria? Il mio agente non mi ha detto nulla. Confermo al 300% che rimarrò a Cesena fino al termine della stagione. A giugno si vedrà. Ora io penso solo a finire bene questa stagione. Obiettivi del Cesena? Prima vogliamo metterci in tasca la salvezza, poi potremo pensare anche a strappare un pass per i play-off. Siamo in netta crescita, anche sabato scorso col Bari siamo riusciti a portarci a casa un punto pesantissimo. Ora proveremo a far bene pure a Catanzaro. Ho vibrazioni positive. Se dovesse arrivare la chiamata dalla Nazionale Italiana? Prenderei in esame la proposta. Ci penserei su, con calma. L’Italia è sempre l’Italia, ma se prima arriva la chiamata dall’Albania, io dico di sì alle Aquile».