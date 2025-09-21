Cesena, Mignani dopo il Venezia: «Ora testa al Palermo»

Il Cesena sogna in grande. La vittoria sul Venezia ha confermato la solidità della squadra di Michele Mignani, ancora imbattuta dopo quattro giornate. «I ragazzi hanno alzato il livello contro un avversario che ha qualità sotto ogni aspetto, fisico, tattico e organizzativo» ha spiegato l’allenatore bianconero. «Il Venezia ha un tecnico preparato e vincente che fa giocare bene la squadra. Faccio i complimenti ai miei ragazzi: prestazioni del genere sono frutto del sacrificio e dell’impegno che vedo durante la settimana».

La compattezza difensiva e la concretezza sono state le armi vincenti. «Il Venezia è partito forte ma siamo stati bravi a limitarlo» ha aggiunto Mignani. «In allenamento i ragazzi hanno lavorato su tante situazioni che hanno riportato bene in campo con attenzione».

La parola chiave resta lo «spirito di sacrificio». «Il calcio è fatto di fasi: siamo stati bravi a ripartire e a colpire quando avevamo il possesso. È normale soffrire contro una squadra forte e fisica come il Venezia, ma lo abbiamo fatto con personalità, tutti insieme».

Il Cesena ha mandato in gol già sette marcatori diversi: Blesa, Shpendi, Bisoli, Zaro, Castagnetti, Ciervo e Mangraviti. «Dobbiamo pensare che questo buon inizio di campionato sia frutto del nostro lavoro» ha concluso il tecnico. «E ora pensiamo subito alla prossima partita contro il Palermo».