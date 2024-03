Cesena in B, i palermitani Prestia e Silvestri: «Mentalmente abbiamo fatto un passo in avanti assurdo»

I palermitani Giuseppe Prestia e Luigi Silvestrisi presentano in conferenza stampa nel post-partita di Cesena-Pescara per commentare la promozione in Serie B. Di seguito le parole rilasciate dai due giocatori raccolte da TuttoCesena.it:

«Vincere a Cesena è qualcosa di incredibile. Siamo orgogliosi e felici, davvero è qualcosa dì inimmaginabile. Con giocatori così accanto è più facile: è stata una stagione lunga ma, mentalmente, abbiamo fatto un passo in avanti assurdo… Lo scorso anno le partite simili ad oggi non le portavamo a casa».

Silvestri: «A qualsiasi tipo di età non si finisce mai di imparare. È stata un’avventura che fortunatamente ha avuto un lieto fine, e vincere a 5 giornate dalla fine, fidatevi, è una goduria pazzesca. Ora facciamo un finale al top perché vogliamo rimanere nella storia. Metteremo da parte i festeggiamenti e l’alcol per mantenere una mentalità forte e martellare fino alla fine. Passeremo sicuramente delle buone feste di Pasqua, e penso anche voi, e da martedì ricominciamo. Delusione dopo la scorsa stagione? Ho fatto un estate a Sharm El Sheikh in cui correvo tutti giorni, e c’erano quaranta gradi. Potete immaginare quanto ci tenevo».

Prestia: «Dopo una delusione, come quella di Lecco, ci siamo promessi di dare il 1000% per vincere. Se vuoi confermarti a questi livelli, devi lavorare sulla la testa e martellare fino a quando non ci riesci. Il mister Ci ha fatto diventare come lui: ormai basta una sguardo per capire se stiamo sbagliando o stiamo facendo la cosa giusta: abbiamo preso la sua mentalità e questo vale anche per i ‘ragazzini’ che, alla fine, non sono più tali».