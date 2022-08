L’ex rosanero Francesco De Rose, nuovo centrocampista del Cesena, ha parlato oggi in conferenza stampa all’Orogel Stadium Dino Manuzzi. Le prime parole sono state sul rapporto con Domenico Toscano:

«Io e il mister ci sentiamo spesso, mi ha subito contattato appena è arrivato e io ho dato la mia disponibilità, perché so come lavora. Il suo segreto è che riesce sempre a tenere alta la concentrazione sia nelle giornate storte che dopo le vittorie. Lui va solo in società serie dove può lavorare bene, quindi non ci ho pensato due volte anche se la trattativa è durata molto. Ora sono felice di essere qui e sono molto orgoglioso di far parte di questa società. La cosa più importante è essere professionisti esemplari e avere una vita sana, con propensione al lavoro e al sacrificio. Serve poi la giusta mentalità: bisogna sempre cercare di migliorarsi, anche per uno di trentacinque anni come me».

De Rose si è poi soffermato sul saluto dei suoi vecchi tifosi e su quello che si aspetta dall’avventura in bianconero: «Fanno piacere i messaggi d’affetto dei vecchi tifosi, vuol dire che ho lasciato un bel ricordo anche come uomo. Sarò sempre grato al Palermo, ma ora c’è una nuova piazza molto esigente e che merita altri palcoscenici come Cesena: spero di poter stare a lungo qui e di aiutare il club ad arrivare in alto, perché è una squadra che merita una categoria superiore».