Incredbile quanto accaduto ad un 21enne dopo un derby bergamasco di Terza Categoria: Sporting Brembatese-Atletico Grignano, girone D. Il match, molto acceso, si è concluso per 1-0 in favore degli ospiti. Un calciatore della squadra di casa, secondo quanto riporta “Calcioweb.eu”, il giorno dopo l’incontro è andato a cercare il direttore di gara su Instagram, insultandolo. Il giudice sportivo non ha perdonato, infliggendogli 4 giornate di squalifica.