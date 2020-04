Il presidente della Uefa, Ceferin, si è espresso in merito alla conclusione dei campionati europei dopo lo stop causato dal Coronavirus. Ecco le sue parole rilasciate a “Ekipa”: «Sono ottimista e fiducioso, la Liga sarà portata a termine come la Serie A. Oggi non posso promettere o garantire nulla, tutto dipenderà dalla situazione di ciascun Paese. Anche la Premier League? Non vedo come potremmo lasciare il Liverpool senza titolo».