Aleksander Ceferin, numero uno dell’Uefa, ha fissato la data ultima per finire lattazione: «Per il 3 agosto la stagione dovrà essere completata». Il massimo dirigente ha spiegato a “ZDF”: «Ci sono allo studio diversi piani per riprendere i campionati. Possiamo tornare in campo a maggio, a giugno, a luglio. L’unica soluzione sbagliata sarebbe quella che metterebbe in pericolo la salute di giocatori, tifosi e tutti gli addetti ai lavori. Se non sarà possibile, non torneremo a giocare. Ma in condizioni di sicurezza non vedo problemi»