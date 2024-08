Catanzaro: vicino il rinnovo di Mario Situm

Il Catanzaro, come riportato da “La Gazzetta del Sud”, continua a muoversi non solo in chiave mercato. Il club calabrese è infatti intenzionato a rinnovare il contratto di Mario Situm.

L’intesa sul rinnovo non c’è ancora, ma le distanze si stanno notevolmente riducendo. Il club giallorosso è intenzionato a venire incontro alla richiesta del terzino, con il contratto che verrebbe prolungato di un’altra stagione con opzione per quella successiva. Fino ad alcuni giorni fa il rinnovo sembrava davvero difficile, ora lo è molto meno.